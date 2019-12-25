Грузия высказалась за переговоры с РФ по примеру нормандского формата

Тбилиси рассматривает вариант ведения переговоров с Москвой по примеру нормандского формата, заявила во вторник, 24 декабря, грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

«Мы могли бы рассмотреть возможность проведения [переговоров по примеру] нормандского формата, где Грузия вместе со своими партнерами была бы представлена на переговорах [с Россией], так как у нас одних нет силы вести переговоры», — приводит слова Зурабишвили ТАСС.

По ее мнению, Грузии нужна поддержка для результативности переговоров. Кроме того, Зурабишвили заявила о намерении «сломить» ситуацию вокруг отношений Москвы и Тбилиси, однако подчеркнула, что Грузия не готова идти на уступки.

Также она выступила за сохранение Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье и переговоров спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным.

В октябре Москва уже выражала надежду на нормализацию отношений с Тбилиси. Информация об этом появилась после встречи представителей МИД двух стран.

В июле было прервано авиасообщение между Россией и Грузией. В конце того же месяца жители Батуми выступили за налаживание отношений между странами.

20 июня тысячи демонстрантов начали штурм парламента. Они требовали отставки спикера и руководителя МВД из-за участия депутата Госдумы Сергея Гаврилова на 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Недовольство оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя национального парламента.

Дипломатические отношения между Тбилиси и Москвой были разорваны в 2008 году по инициативе грузинской стороны. В настоящее время диалог между странами поддерживается только в рамках Женевских дискуссий и переговоров в формате Абашидзе-Карасин.