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Россия не определилась с окончательной ценой на газ для Белоруссии

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Российские власти не установили конкретную цену на газ для Белоруссии. Пока данная тема все еще остается в повестке переговоров. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в среду, 25 декабря.

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«Вопрос только в цене, по которой Белоруссия хочет скидку. Но это еще обсуждается. Окончательных решений еще нет», — цитирует ТАСС Новака.

Он также подчеркнул, что государства находятся в постоянном контакте, передает RNS.

20 декабря стало известно о концептуальной договоренности России и Белоруссии по поставкам нефти и газа. Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году Беларусь намерена закупить у РФ порядка 20 млрд куб. м газа.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что вместе с белорусским лидером принял решение углубить интеграцию в рамках Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. Он добавил, что Белоруссия уже получает газ по самой низкой цене — $127 за тыс. куб. м.

7 декабря в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Там Лукашенко заявил, дальнейшая интеграция государств возможна только при равных условиях и ценах на газ и нефть для предприятий двух стран.

По итогам сочинских переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил что позиции России и Белоруссии в вопросе поставок нефти и газа сблизились.

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