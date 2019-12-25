Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если не будут достигнуты договоренности с РФ в энергетической сфере. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он заявил, что будет вынужден искать альтернативу поставкам нефти из России, если странам не удастся договориться, и он не скрывает своих намерений от Москвы.

«Да, я могу, это самый дешевый маршрут — через Польшу, они предлагают это — взять саудовскую нефть или американскую. Что дешевле. С рынка. В Гданьске. <...> реверсом», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что в Белоруссии есть три трубы нефтепровода «Дружба». По мнению главы государства, он может «забрать» две трубы и переработать нефть, что приведет к снижению более чем в три раза российских поставок на «премиальный западный рынок».

19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что вместе с белорусским лидером принял решение углубить интеграцию в рамках Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь.

20 декабря министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам очередных российско-белорусских переговоров рассказал, что Москва и Минск до сих пор не согласовали вопросы, связанные с поставками нефти и газа. Также не урегулированы разногласия в налоговой сфере. По всем остальным «дорожным картам», которые нацелены на расширение интеграции в рамках Союзного государства, решение есть.