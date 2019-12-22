Лукашенко не исключил новую встречу с Путиным до конца года

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает личную встречу с президентом России Владимиром Путиным до конца 2019 года. Об этом он рассказал 22 декабря в программе «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».

«Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время, есть у нас пара проблем, которые мы должны разрешить — президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте в России или в Белоруссии встретимся», — объяснил президент Белоруссии.

Встреча двух лидеров прошла 20 декабря в Санкт-Петербурге. По словам Лукашенко, Белоруссия и Россия концептуально определились с объемом поставок энергоносителей. Цены на нефть и газ стороны согласуют в ближайшие дни. Он уточнил также, что договоренность достигнута как по объемам, так и по нефти: размер закупок нефти у России составит 24–25 млн т, а цены не будут выше уровня текущего 2019 года.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции Путин отметил, что вместе с белорусским лидером принял решение углубить интеграцию в рамках Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. Тогда же прерзидент РФ рассказал, что Белоруссия получает газ по самой низкой цене — $127 за тыс. куб. м.