Прямой эфир

Лукашенко не исключил новую встречу с Путиным до конца года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает личную встречу с президентом России Владимиром Путиным до конца 2019 года. Об этом он рассказал 22 декабря в программе «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».

Подорожные карты: РФ и Белоруссия попытаются договориться 20 декабря
При этом вопросы в сфере энергетики до сих пор остаются нерешёнными

«Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время, есть у нас пара проблем, которые мы должны разрешить — президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте в России или в Белоруссии встретимся», — объяснил президент Белоруссии.

Встреча двух лидеров прошла 20 декабря в Санкт-Петербурге. По словам Лукашенко, Белоруссия и Россия концептуально определились с объемом поставок энергоносителей. Цены на нефть и газ стороны согласуют в ближайшие дни. Он уточнил также, что договоренность достигнута как по объемам, так и по нефти: размер закупок нефти у России составит 24–25 млн т, а цены не будут выше уровня текущего 2019 года.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции Путин отметил, что вместе с белорусским лидером принял решение углубить интеграцию в рамках Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. Тогда же прерзидент РФ рассказал, что Белоруссия получает газ по самой низкой цене — $127 за тыс. куб. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко рассказал о «колоссальном прогрессе» в отношениях с Россией
В Минске заявили о готовности поддержать интеграцию с Россией на равных условиях

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019