Лукашенко заявил о наличии «пары президентских вопросов» с Путиным

У президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко есть «пара президентских вопросов», которые необходимо решить, заявил белорусский лидер после их встречи в Санкт-Петербурге в пятницу, 20 декабря. Об этом пишет агентство БелТА.

Как он рассказал, при необходимости в ближайшее время они проведут телефонный разговор.

«Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, — президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Беларуси, встретимся», — отметил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что ходом и результатами прошедшей встречи в целом довольны все стороны.

«Все довольны. И Президент России, и Президент Беларуси. И межправительственная группа», — сказал президент Белоруссии.

Встреча двух лидеров прошла 20 декабря в Санкт-Петербурге. По словам Лукашенко, Белоруссия и Россия концептуально определились с объемом поставок энергоносителей. Цены на нефть и газ стороны согласуют в ближайшие дни. Он уточнил также, что договоренность достигнута как по объемам, так и по нефти: размер закупок нефти у России составит 24–25 млн т, а цены не будут выше уровня текущего 2019 года.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции Путин отметил, что вместе с белорусским лидером принял решение углубить интеграцию в рамках Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. Тогда же Путин рассказал, что Белоруссия получает газ по самой низкой цене — $127 за тыс. куб. м.