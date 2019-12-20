Орешкин заявил об отсутствии соглашений с Минском по газу, нефти и налогам

Россия и Белоруссия пока не достигли соглашения по нефти, газу и налоговым вопросам. Об этом в пятницу, 20 декабря, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

«По результатам сегодняшних переговоров, осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности: это договоренности в нефтяной сфере, договоренности в газовой сфере и договоренности в налоговой сфере», — цитирует его ТАСС.

Также министр отметил, что была проведена напряженная и эффективная работа с первым заместителем премьер-министра Белоруссии Дмитрием Крутым касательно этих вопросов.

Ранее в этот день пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры России и Белоруссии проведут переговоры по вопросам интеграции.

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург ранее в пятницу. В городе запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором подведут итоги развития интеграционного взаимодействия в 2019 году, обсудят актуальные проблемы и перспективы предстоящей работы. В 2020 году председательствовать в ЕАЭС будет Белоруссия. Также в Северной столице пройдет неформальный саммит лидеров стран СНГ.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что вместе с белорусским лидером принял решение углубить интеграцию в рамках Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь.

Предыдущая встреча лидеров России и Белоруссии состоялась в Сочи 7 декабря накануне 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. По итогам переговоров Орешкин заявил о серьезном сближении позиций России и Белоруссии по нефти и газу.