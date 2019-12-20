Прямой эфир

Орешкин заявил об отсутствии соглашений с Минском по газу, нефти и налогам

0
Фото: РИА Новости/Егор Еремов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Белоруссия пока не достигли соглашения по нефти, газу и налоговым вопросам. Об этом в пятницу, 20 декабря, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

«По результатам сегодняшних переговоров, осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности: это договоренности в нефтяной сфере, договоренности в газовой сфере и договоренности в налоговой сфере», — цитирует его ТАСС.

Принципиальные союзники: с чем Москва и Минск подходят к юбилею единого государства
Пока по многим вопросам интеграции России и Белоруссии договориться не удалось

Также министр отметил, что была проведена напряженная и эффективная работа с первым заместителем премьер-министра Белоруссии Дмитрием Крутым касательно этих вопросов.

Ранее в этот день пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры России и Белоруссии проведут переговоры по вопросам интеграции.

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург ранее в пятницу. В городе запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором подведут итоги развития интеграционного взаимодействия в 2019 году, обсудят актуальные проблемы и перспективы предстоящей работы. В 2020 году председательствовать в ЕАЭС будет Белоруссия. Также в Северной столице пройдет неформальный саммит лидеров стран СНГ.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что вместе с белорусским лидером принял решение углубить интеграцию в рамках Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь.

Предыдущая встреча лидеров России и Белоруссии состоялась в Сочи 7 декабря накануне 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. По итогам переговоров Орешкин заявил о серьезном сближении позиций России и Белоруссии по нефти и газу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минске заявили о готовности поддержать интеграцию с Россией на равных условиях
Медведев и Румас обсудили вопросы интеграции России и Белоруссии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019