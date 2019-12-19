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В Минске заявили о готовности поддержать интеграцию с Россией на равных условиях

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Фото: пресс-служба Совета республики Национального собрания Белоруссии
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Минск готов развивать интеграцию с Россией на основе договора о создании Союзного государства и при условии соблюдения национальных интересов. Об этом заявила председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, выступая на заседании парламента в четверг, 19 декабря.

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По ее словам, позиция белорусской стороны остается неизменной. Развитие интеграции должно осуществляться с учетом национальных интересов и строго на основе заложенных в договоре принципов.

«Главное — это равные условия для субъектов хозяйствования, равный доступ к рынкам без изъятий и ограничений», — цитирует Кочанову ТАСС.

Политик также подчеркнула, что в диалоге с Россией Белоруссия нацелена на конструктивное взаимодействие на равноправных началах, передает RT.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции, что вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко принял решение углубить интеграцию в рамках Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь.

Глава государства рассказал, что у России есть «политическая воля и желание продвигаться по пути создания наднациональных органов» с Белоруссией. При этом он отметил, что предложил Лукашенко посмотреть, «что еще можно сделать в планах союзной интеграции». Он подчеркнул, что решение о создании Союзного государства было правильным, однако поставленные задачи в подавляющем большинстве пока не реализованы.

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