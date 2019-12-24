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Лукашенко в шутку предложил России войти в состав Белоруссии

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России стать частью Республики Беларусь. Об этом он пошутил 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

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«Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже, в плане единого государства — вы (Россия. — Ред.) вступаете в состав Беларуси. А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются (белорусская оппозиция. — Ред.), — тоже. Слушайте — Россия входит в состав Беларуси», — отметил белорусский лидер.

Ранее в этот день Лукашенко рассказал о возможности объединения России и Белоруссии. Он отметил, что именно желание народа будет основой для его дальнейших действий в этом направлении. Также белорусский лидер заявил, что не согласится на «искусственную дележку власти» и не боится общих выборов президента.

20 декабря Лукашенко заявил о колоссальном прогрессе в отношениях с Россией в экономике, социальной и оборонной сфере. По словам белорусского лидера, со времен развала Советского Союза страны «далеко друг от друга не ушли», что можно считать достижением Договора о создании Союзного государства.

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