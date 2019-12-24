Белоруссия не исключила поддержку российских спортсменов на Олимпиаде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов поддержать «чистых» российских спортсменов на предстоящих Олимпийских играх.

«Это надо садиться и договариваться. Если это не вопреки хартии олимпийской, я думаю, это не противоречит, если ваши и наши федерации договорятся, то почему нет? Это будет интересная страница, успешная страница наших отношений по очень больному вопросу. А мы родные. Поэтому я это не исключаю, если это актуально для россиян», — рассказал Лукашенко в интервью радио «Эхо Москвы» во вторник, 24 декабря.

9 декабря исполком WADA лишил российских спортсменов права участия в крупных международных соревнованиях. Страна не может принимать крупные турниры в течение четырех лет. Выступать атлеты из России смогут только под нейтральным флагом.

10 декабря президент России Владимир Путин отметил, что коллективный характер наказания в отношении страны говорит о политической подоплеке решения. По словам главы государства, действия WADA противоречат Олимпийской хартии, так как к Олимпийскому комитету РФ претензий нет.