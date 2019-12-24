Лукашенко заверил Россию в отпоре гипотетическим «танкам на Москву»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не пропустит «танки на Москву» и не останется в стороне, если кто-то захочет воевать с Россией.

«Я так и сказал, что мы сегодня выступаем форпостом России. И задал президенту (Владимиру Путину. — Ред.) вопрос: ты же не допускаешь, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут? Образно говоря. Конечно, танками сегодня не воюют. Не с танков начинают, танки — потом», — рассказал Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы», текст которого опубликован на официальном интернет-портале белорусского президента 24 декабря.

«Оборона белорусов и россиян — это святое», — резюмировал Лукашенко, отметив, что Белоруссия никогда не настаивала на том, чтобы российская сторона платила за размещение своих подразделений на ее территории.

Он напомнил, что в Белоруссии расположены две российские военные базы, за размещение которых Минск не взимает плату.

Вместе с этим Лукашенко уточнил, что для того, чтобы прикрывать Россию на западном фронте, Белоруссия вынуждена самостоятельно закупать российское вооружение, так как РФ не была готова поддержать партнеров в этом плане. «Мы сейчас закупаем у них, по-моему, 12 или 14 самолетов Су-30 за собственные деньги», — сообщил он.

20 декабря Лукашенко заявил о колоссальном прогрессе в отношениях с Россией в экономике, а также в социальной и оборонной сферах.