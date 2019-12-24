Лукашенко заявил о ежегодном завинчивании гаек со стороны России

Россия каждый год начинает прессовать Белоруссию, завинчивая гайки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» во вторник, 24 декабря.

«То есть мы у вас (у России. — Ред.) покупаем на $9 млрд больше, чем продаем, это (дефицит в товарообороте. — Ред.) — причина американо-китайского конфликта. С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь. Так вот вопрос — что мы от этого получили? Что получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, завинчивая гайки и повышая цены?» — заявил белорусский лидер.

Также в ходе интервью он прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО. По его словам, это не добавит безопасности в регионе — ни для России, ни для Белоруссии. Лукашенко отметил, что бы было лучше, если бы Украина проводила курс, аналогичный курсу после распада СССР.

В то же время, по его мнению, самая большая угроза со стороны Украины для России — это если к власти придут и получат все вооружение «нацики».

«Вот это оголтелое радикальное националистическое пока, я не знаю, меньшинство это или их много в Украине — вот это для вас будет страшнее, чем НАТО», — добавил Лукашенко.

20 декабря президент России Владимир Путин встретился с Лукашенко в Санкт-Петербурге по вопросу интеграционных объединений. Президент России напомнил, что оба государства начинали процесс интеграции, когда товарооборот был $9 млрд, а сейчас он — $35,5 млрд. Он назвал это «зримым результатом», подчеркнув, что вопросы, которые Россия и Белоруссия решили в социальных сферах, являются «хорошей поддержкой» для людей.