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Лукашенко рассказал о перспективах объединения Белоруссии и России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что вопрос объединения с Россией должны решать народы двух стран.

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«Выстраивать союз наш, даже попытаться построить Союзное наше государство и слепить его так, чтобы мы не задели интересы ни россиян, ни белорусов, мы должны сделать. И может быть, когда-то не мы, а может, мы, наши дети в силу каких-то обстоятельств придут к тому, что это будет единое государство — ну и хорошо, если это примут наши народы. Только люди, только народ, только он — и наш, и россияне — могут решить эту проблему», — сказал он.

Лукашенко отметил, что именно желание народа будет основой для его дальнейших каких-либо действий в этом направлении. Также он заявил, что не согласится на «искусственную дележку власти» и не боится общих выборов президента.

Ранее, 20 декабря, Лукашенко заявил о колоссальном прогрессе в отношениях с Россией в экономике, социальной и оборонной сфере. По словам белорусского лидера, со времен развала Советского Союза страны «далеко друг от друга не ушли», что можно считать достижением договора о создании Союзного государства.

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