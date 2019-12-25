Козак счел «каплей в море» выплату Украине $2,9 млрд по газовому спору

Выплата Украине «Газпромом» $2,9 млрд — это капля в море в сравнении с теми рисками, которые могли возникнуть для России, если бы Киев не отказался от дальнейших претензий. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» 25 декабря заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России», — приводит его слова ТАСС.

По мнению вице-премьера, эти суммы могли быть намного больше, учитывая судебные иски Украины и ее претензии по отношению к России в вопросах транзита газа.

Соглашение о выплате «Нафтогазу» «Газпромом» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от других исковых претензий было достигнуто 20 декабря. В соответствии с протоколом Украина согласилась пойти на мировое соглашение по антимонопольным претензиям на $7,4 млрд.

Судебные споры «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже начались в 2014 году. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов. Однако, согласно подписанному протоколу, все долговые арбитражные вопросы стороны договорились уладить.

20 декабря стороны также подписали протокол о транзите, который предусматривает прокачку 65 млрд куб. м газа через территорию Украины в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 год.