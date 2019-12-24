В раде назвали варианты трат $3 млрд от «Газпрома»

У Украины есть несколько вариантов того, на что потратить $3 млрд, которые Киев получит от «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитражного суда. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по энергетике Алексей Герус, сообщает телеканал «Громадське» 24 декабря.

«Во-первых, у них (у «Нафтогаза». — Ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно», — отметил депутат.

По его словам, так как «Нафтогаз» является государственной компанией, выплаты «Газпрома» также могут стать дивидендами для государственного бюджета.

Соглашение о выплате «Нафтогазу» «Газпромом» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от других исковых претензий было достигнуто 20 декабря. Согласно этому протоколу, Украина пойдет на мировое соглашение по антимонопольным претензиям на $7,4 млрд.

Кроме этого, «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому для российской компании будут забронированы мощности для транзита 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021–2024 годах. При этом транспортировка голубого топлива в течение пяти лет будет осуществляться по фиксированной цене.