Дорогой газовой: как РФ и Украина договорились о пятилетнем транзите

Украина и Россия договорились о транзите газа в Европу на пять лет с возможностью продления еще на десять. Таков итог двухдневных переговоров, прошедших в Берлине и Минске 19–20 декабря. Достигнутые договоренности стали сложным компромиссом, считают эксперты. Но эти соглашения дали Москве возможность укрепить репутацию надежного поставщика после истории с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба». В процессе переговоров «Газпрому», вероятно, пришлось пойти на уступки по объемам прокачки, а Украине –– на компромисс в цене транзита. При этом пока нет ясности, насколько сделка финансово выгодна каждой из сторон –– тарифы на прокачку засекречены.

Сошлись посередине

Транзит газа через территорию Украины с 1 января 2010 года будет продолжен –– Россия, Украина и ЕС на переговорах 19–20 декабря в Берлине и Минске достигли принципиальных договоренностей. Как следует из протокола встречи, с которым ознакомились «Известия», в течение ближайшей недели будут заключены несколько основных соглашений.

Согласно подписанному протоколу, «Газпром» обязуется до 29 декабря 2019 года погасить перед «Нафтогазом» долг в $2,9 млрд. Стороны отзовут все арбитражные и судебные иски в отношении друг друга, в том числе иски украинской компании на $12,2 млрд и на 1,33 млрд кубометров газа (без денежной оценки). Также будет снят арест на имущество, активы и денежные средства «Газпрома». Стороны откажутся и от новых претензий, заключив мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Киева к «Газпрому».

После этого будет подписан пятилетний контракт, в котором зафиксируют минимальный гарантированный объем транзита.

газ Заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович, министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель (слева направо) во время пресс-конференции после трехсторонних переговоров между Россией, ЕС и Украиной по газу Фото: TASS/DPA/Paul Zinken

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, в 2020 году через территорию Украины будет прокачано 65 млрд кубометров российского газа. А с 2021 по 2024 год объемы сократятся до 40 млрд кубов. С «Оператором ГТС Украины» «Газпром» подпишет межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — транспортное, на бронирование мощностей ГТС. «Нафтогаз» же выступит и организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода, сказал Алексей Миллер.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель, в свою очередь, сообщил, что в достигнутом соглашении не прописан пункт о прямых поставках российского газа Киеву, однако такая возможность там допускается. Министр также отметил, что стоимость транспортировки газа возрастет, не указав конкретных цифр.

Дмитрий Козак также не назвал размер транзитной ставки –– это коммерческая тайна, прежде всего, «Нафтогаза», который выступает регулятором в данном процессе, отметил он. По его словам, тариф будет соответствовать требованиям европейского законодательства.

По истечении пятилетнего срока, как следует из протокола, стороны намерены рассмотреть возможность продления сотрудничества на аналогичных условиях на 2025–2034 года.

Как сообщило издание Liga.net со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке, на данный момент уже пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» о поставках газа с 1 января 2020 года. Собеседник агентства не уточнил, о каких именно компаниях и объемах газа идет речь.

Трудные переговоры

Действующий контракт был подписан «Нафтогазом» и «Газпромом» в 2009 году — он завершается 31 декабря 2019 года. Новый договор Россия и Украина обсуждали с июля 2018 года. Наша страна требовала обнулить все арбитражные претензии «Нафтогаза» в Стокгольме, включая иск на $2,9 млрд, отменить штраф Антимонопольного комитета Украины на 172 млрд грн и отозвать жалобу в Еврокомиссию на «Газпром». Взамен предлагалась 20–25%-ная скидка на газ и транзитный контракт с учетом спроса на европейском рынке.

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Украина требовала новый договор на 10 лет с возможностью прокачивать от 60 до 90 млрд кубометров газа ежегодно. Россия настаивала на годовом соглашении.

В итоге за несколько часов до введения санкций США в отношении «Северного потока – 2» стороны пошли на уступки и подписали протокол, где зафиксировали детальную хронологию исполнения нового договора.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов считает важным, что «Газпром» в условиях отсрочки ввода «Северного потока – 2» получил возможность поставлять газ в Европу.

–– Это дает возможность российской компании оттянуть ввод нового газопровода. Срок запуска «Северного потока – 2» теперь не является критичным. Будет он введен в мае или в октябре — уже не важно, –– отметил эксперт.

Компромиссный вариант

Ежегодно действующий газовый договор приносил Украине около $3 млрд поступлений в бюджет. Согласно нему прокачка составляла 85–90 млрд кубометров голубого топлива. По новому соглашению ежегодные доходы Украины от транзита российского газа могут составить $1–1,5 млрд, подсчитали в Fitch.

Однако в целом никто из участников переговоров не проиграл, считает глава отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

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–– Европа получит гарантированные поставки газа, Россия –– возможность использовать ГТС Украины, возможность заработать на продаже газа на Запад и, главное, сохранит репутацию надежного поставщика. Для Украины этот вариант тоже благоприятный –– она получит почти $3 млрд от «Газпрома», деньги за транзит за пять лет и сохранит роль транзитного звена, –– сказал «Известиям» эксперт.

По его словам, в следующем году потребность Москвы в транзите вполне соответствует прописанным в договоре объемам. В последующие годы Россия бы предпочла цифру меньше 40 млрд кубометров, но и этот объем можно назвать нормальным компромиссным вариантом.

Сергей Суверов считает, что соглашение снижает риск обвинения России в ненадежности как поставщика энергоресурсов. После истории с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» нашей стране было важно доказать обратное, отметил эксперт.

Насколько договор выгоден «Газпрому», станет понятно только после обнародования цены транзита. Но в целом –– это компромиссная и выгодная сделка, считает он.

«Газпром» пошел на уступки с точки зрения объемов — вероятно, российский газовый гигант хотел бы прокачивать меньше, предполагает эксперт. Украина же, по его мнению, скорее всего, уступила в цене транзита.