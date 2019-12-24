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«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.

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По его словам, на трехсторонних переговорах (Украина, Россия, Еврокомиссия) по газу в Берлине рассматривался вариант, согласно которому европейский посредник будет получать газ от «Газпрома» непосредственно на украинско-российской границе.

«К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась. Но мы ожидаем, что многие европейские компании, которые раньше получали газ от «Газпрома» в Словакии, Австрии, Франции, Германии, Италии, будут получать газ на границе Украины и России», — сказал Витренко в эфире «Громадське ТВ».

Он выразил надежду, что затем европейцы смогут продавать голубое топливо в том числе и на Украине по более низкой цене.

20 декабря Украина и Россия подписали протокол о транзите голубого топлива и договорились заключить новое соглашение до конца 2019 года.

Документ предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 год, а также отказ Украины от новых исков против «Газпрома». При этом российская компания выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

23 декабря Витренко заявил о рисках отзыва исков к «Газпрому».

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