«Нафтогаз» назвал опасность отзыва исков против «Газпрома»

Россия может отказаться от транзита газа через Украину в случае отзыва исков к «Газпрому», заявил 23 декабря исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется, а потом транзита не будет, то получается, что мы отказались от исков без всякого смысла. Это очень большой риск», — сказал Витренко в эфире «Громадське ТВ».

По его словам, сейчас Киев работает над системой договоров, которые могли бы минимизировать подобные риски.

Кроме того, Витренко призвал украинские власти и европейских партнеров оказывать давление на Россию, чтобы документы были «добросовестно отработаны», а протокол по транзиту воплощен в жизнь.

Кроме того, представитель «Нафтогаза» рассказал о выгоде Киева от подписанного 20 декабря протокола.

Документ предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 годы и отказ Украины от новых исков против «Газпрома». При этом российская компания выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.