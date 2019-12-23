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Российский трубопроводный газ занял первое место по импорту газа в ЕС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Поставки российского трубопроводного газа стали основным источником газового импорта для Евросоюза — они составили 45% от общего объема. Об этом 23 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на данные Еврокомиссии о потреблении газа в ЕС в третьем квартале 2019 года.

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Второе место по количеству импорта заняла Норвегия — доля поставок из этой страны составила 26%.

Основным маршрутом поступления трубопроводного газа из России стала Украина — там были задействованы 43% всех российских поставок, около 17 млрд куб. м. Согласно отчету, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля снизилась на 3%.

Помимо этого, Россия заняла второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза.

В аналогичный период прошлого года импорт газа в ЕС был меньше на 7%.

Ранее в этот же день министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия опережает США по поставкам СПГ в Европу, а премьер-министр страны Дмитрий Медведев поручил правительству продумать ответ на санкции США в отношении газопровода «Северный поток – 2».

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предполагает ограничительные меры против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». По данным американского минфина, санкции вступили в силу с момента подписания документа.

12 декабря глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что правительство Германии должно потребовать от Евросоюза установить пошлины в отношении американского сжиженного природного газа (СПГ) в случае введения США санкций против газопровода «Северный поток – 2». По его словам, на угрозы необходимо «ответить всеми дипломатическими средствами, но также ясными мерами».

11 декабря в Польше объявили о возможности прекращения транзита российского газа в Европу через Украину в 2020 году.

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