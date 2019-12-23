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Медведев поручил продумать ответ на санкции США по «Северному потоку - 2»

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Фото: TASS/DPA/picture-alliance/Stefan Sauer
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев попросил правительство продумать возможность ответа на санкции США в отношении «Северного потока – 2». Об этом он заявил в понедельник, 23 декабря, на совещании с вице-премьерами, где обсуждалась ситуация вокруг газопровода.

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«Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы, естественно, с точки зрения их эффективности», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот же день сообщалось, что швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря. Также в понедельник постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что санкции США могут привести к задержке, но не остановке проекта.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предполагает ограничительные меры против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». По данным американского минфина, санкции вступили в силу с момента подписания документа.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря, чтобы обеспечить прямые поставки газа в Европу. Большинство стран Евросоюза поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония и США.

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