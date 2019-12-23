Постпред РФ при ЕС опроверг остановку «Северного потока-2» из-за санкций США

Санкции США в отношении строительства газопровода «Северный поток-2» могут привести к задержке, но не остановке проекта, заявил 23 декабря постпред России при ЕС Владимир Чижов в ходе конференции, организованной МИА «Россия сегодня».

«К чему это приведет? Наверное, к некоторой задержке, но это не остановит сам проект. Речь идет просто о попытках как-то помешать», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Чижова, те, кто хотел помешать проекту строительства газопровода, «спохватились достаточно поздно».

«Как бы то ни было, времени на разработку самостоятельного законопроекта в конгрессе США уже не оставалось. И более того, если бы его даже успели сочинить, шансы на его принятие были бы невелики, поэтому пошли на такую хитрость, включили это в оборонный бюджет в расчете на то, что оборонный бюджет никто из-за одного параграфа стопорить не будет», — объяснил постпред.

Ранее в этот же день сообщалось, что швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.

22 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» будут достроены несмотря на санкции США. Также он отметил, что убежден в осознании европейской стороной коммерческой выгоды от строительства «Северного потока – 2» и интереса с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предполагает ограничительные меры против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». По данным американского минфина, санкции вступили в силу с момента подписания документа.

Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.