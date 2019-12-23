Германия разрешила прокладку «Северного потока – 2» зимой

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии одобрило заявку на прокладку трубопровода «Северный поток – 2» в зимние месяцы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет об отрезке в 16,5 км. Заявка на работы направлена компанией Nord Stream 2 еще 23 сентября, передает «РИА Новости».

Ранее, 23 декабря, правительство Германии выразило уверенность в успешном завершении проекта трубопровода. В кабинете министров отметили, что позиция властей по отношению к газопроводу не изменилась, и выразили уверенность в том, что введенные американские санкции не помешают его реализации.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». По данным минфина Соединенных Штатов, санкции вступили в силу с момента подписания документа. Какие именно корпорации попали под санкции, пока не сообщалось. В течение 60 дней госсекретарь и глава минфина США должны представить свои предложения по этому вопросу.

В тот же день Allseas, трубоукладчик «Северного потока – 2», объявила о приостановке работы, что подтвердила компания-подрядчик Nord Stream 2.

Незадолго до этого американский минфин потребовал от компаний, которые прокладывают трубопроводы «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», прекратить строительство на фоне вступления в силу санкций против российских проектов.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря, чтобы обеспечить прямые поставки газа в Европу. Большинство стран Евросоюза поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония и США.