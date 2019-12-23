Прямой эфир

В Германии выразили уверенность в завершении «Северного потока — 2»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкое правительство выразило уверенность в успешном завершении проекта трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило издание Sueddeutsche Zeitung.

Приостановка по требованию: что будет дальше с «Северным потоком – 2»
Новые санкции США способны повлиять лишь на срок ввода газопровода в эксплуатацию, считают отраслевые эксперты

В правительстве ФРГ отметили, что позиция властей по отношению к газопроводу не изменилась и выразили уверенность в том, что введенное в отношении проекта американские санкции не помешают его реализации, отмечает «Газета.ru».

Ранее 23 декабря сообщалось, что швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

В тот же день Allseas, трубоукладчик «Северного потока – 2», объявила о приостановке работы. Незадолго до этого американский минфин потребовал от компаний, которые прокладывают трубопроводы «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», прекратить строительство на фоне вступления в силу санкций против российских проектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ рассказали о попытках Берлина остановить санкции против СП-2
В МИД Швейцарии прокомментировали приостановку работы Allseas

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019