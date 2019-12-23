В Германии выразили уверенность в завершении «Северного потока — 2»

Немецкое правительство выразило уверенность в успешном завершении проекта трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило издание Sueddeutsche Zeitung.

В правительстве ФРГ отметили, что позиция властей по отношению к газопроводу не изменилась и выразили уверенность в том, что введенное в отношении проекта американские санкции не помешают его реализации, отмечает «Газета.ru».

Ранее 23 декабря сообщалось, что швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

В тот же день Allseas, трубоукладчик «Северного потока – 2», объявила о приостановке работы. Незадолго до этого американский минфин потребовал от компаний, которые прокладывают трубопроводы «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», прекратить строительство на фоне вступления в силу санкций против российских проектов.