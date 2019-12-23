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В «Газпроме» рассказали об объемах добычи газа в 2019 году

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Российская компания «Газпром» может добыть свыше 500 млрд куб. м газа к концу 2019 года. Об этом заявил заместитель председателя правления российского газового холдинга Виталий Маркелов в понедельник, 23 декабря.

Отмечается, что эти показатели на 0,5% выше прошлогодних. По информации «Интерфакса», в нынешнем году компания планировала добыть 495,1 млрд куб. м топлива. Это на 0,5% меньше результатов 2018 года. Тогда «Газпром» добыл 497,6 млрд куб. м газа.

«За 11 месяцев 2019 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 454,2 млрд куб. м газа. Это на 0,7% (на 3 млрд куб. м) больше, чем за январь–ноябрь 2018 года. Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за этот период — на уровне прошлого года», — приводит агентство слова представителя управления информации нефтекомпании.

В конце ноября врио главы департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов заявил, что компания не планирует снижать объем экспорта газа в европейские страны до 2022 года. Он отметил, что примерный объем поставок может держаться в пределах 194–204 млрд куб. м. Ранее сообщалось о готовности России начать поставлять топливо в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Примерная производительность установки рассчитана на 38 млрд кубометров газа в год.

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