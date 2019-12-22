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Порошенко заявил о необходимости санкций против поставок газа из России

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Фото: РИА Новости
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Фракция «Европейская солидарность» в парламенте инициирует санкции против прямых поставок газа из России, заявил в воскресенье бывший президент Украины и глава фракции Петр Порошенко.

«Безусловно, это вопрос национальной безопасности. И безусловно, я убежден, по крайней мере, моя политическая сила будет этого требовать, — немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и внедрения санкций против прямых поставок газа из РФ», — сказал он в эфире телеканала «Украина» в воскресенье, 22 декабря.

Ранее в этот же день депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил, что Киев не должен договариваться с Москвой о прямых поставках газа в интересах национальной безопасности. По его мнению, объемы транзита при оговоренной цене должны быть «определенно больше, чем выход в себестоимость, 40 млрд куб. м. — мало».

Накануне, 21 декабря, российский вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что Москва и Киев договорились вернуться к вопросу о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Киев подтвердил, что окончательно удастся договориться до конца этого года.

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