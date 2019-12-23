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Новак рассказал о доле России в поставках СПГ в Европу

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Фото: ТАСС/Максим Федоров
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Россия поставляет в Европу около 12–13 млн т сжиженного природного газа (СПГ) и занимает в этом секторе долю около 20%. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

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Министр отметил, что Россия опережает США по поставкам. Доля Соединенных Штатов составляет около 13%, передает «Интерфакс».

12 декабря глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что правительство Германии должно потребовать от Евросоюза установить пошлины в отношении американского сжиженного природного газа (СПГ) в случае введения США санкций против газопровода «Северный поток – 2». По его словам, на угрозы необходимо «ответить всеми дипломатическими средствами, но также ясными мерами».

Тремя днями ранее конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал документ. По данным американского минфина, санкции вступили в силу с этого момента. Названия корпораций, которые попали под санкции, пока не уточнялись. В течение 60 дней госсекретарь и глава минфина Соединенных Штатов должны представить свои предложения по этому вопросу.

В тот же день компания Allseas, трубоукладчик «Северного потока – 2», объявила о приостановке работы, что подтвердила компания-подрядчик Nord Stream 2.

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