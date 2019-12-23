«Нафтогаз» рассказал о выгоде Киева от протокола по газу с Россией

Подписанный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа отражает выгодный для Киева компромисс, заявил 23 декабря исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, в процессе переговоров сравнивались многие альтернативные варианты, и этот оказался наиболее подходящим. Витренко призвал оценивать сделанные Киевом уступки в свете угрозы полного прекращения транзита с 1 января 2020 года.

«По моему мнению, сейчас этот протокол отражает компромисс, который выгоден Украине», — подчеркнул Витренко в эфире телеканала «Громадське ТВ».

20 декабря Москва и Киев подписали протокол договоренностей о транзите газа. Украинская сторона подтвердила, что окончательно удастся договориться до конца года, так как 31 декабря заканчивается срок действия 10-летнего соглашения по транзиту.

Согласно протоколу, «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому для российской компании будут забронированы мощности для транзита 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах. При этом транспортировка голубого топлива в течение пяти лет будет осуществляться по фиксированной цене.

Кроме того, документ включает договоренности о выплате «Газпромом» украинской компании $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от других исковых претензий. В том числе Украина пойдет на мировое соглашение по антимонопольным претензиям на $7,4 млрд.