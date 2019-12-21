РФ назвала условие обсуждения с Украиной продления транзита газа после 2024 года

Москва и Киев смогут вернуться к вопросу продления транзита газа после 2024 года и на более длительный срок, если предложенная схема будет работать. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак в субботу, 21 декабря.

Он также отметил, что стороны «политически так договорились», что если по предложенной схеме всё получится, какой-то объем газа, несмотря на строительство новых мощностей, всё равно будет востребован.

«Если у нас эта схема будет работать и больше не будет претензий, скандалов, и все стороны будут исправно выполнять свои обязательства, то почему бы и нет, мы рассмотрим этот вопрос в 2024 году, возможность продления на более длительный срок», — цитирует слова вице-премьера «РИА Новости».

Какие бы мощности не имела Россия, есть объем, который выгоднее поставлять через Украину, отметил Козак. Он добавил, что поэтому в ближайшие пять лет российская сторона будет поставлять тот объем газа, который стороны зафиксировали. «Независимо от состояния наших других мощностей по транспортировке газа», — заключил вице-премьер.

Россия и Украина подписали 20 декабря протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого «Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных претензий по решению Стокгольмского арбитража.

СМИ отмечали, что, согласно договоренностям, в 2020 году Россия прогонит через Украину в Европу 65 млрд кубометров газа, а в 2021–2024 годах — по 40 млрд кубометров.

Также Москва и Киев договорились о выплате «Газпромом» $2,9 млрд по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил на брифинге, что украинское правительство и «Газпром» должны до 29 декабря подписать мировое соглашение по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на $7,4 млрд, чтобы с 1 января начался транзит.