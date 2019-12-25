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Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2»

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Фото: youtube.com/Кино ТВ
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что гордится своим участием в съемках фильма «Один дома 2», пишет в среду, 25 декабря, «Газета.ру».

«Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, слегка моложе. И для меня было честью сделать это», — приводит слова американского лидера издание.

Трамп признался, что в преддверии Рождества люди особенно часто спрашивают его об этом фильме. Он подчеркнул, что нередко дети говорят ему, что видели его только в качестве актера этой картины.

Кроме того, Трамп рассказал, что считает фильм «Один дома» одним из самых значимых рождественских фильмов.

«Один дома 2» вышел в 1992 году и собрал в прокате более $350 млн. Дональд Трамп появляется в одном эпизоде фильма в роли самого себя.

Американский президент также совершил камео в фильме Вуди Аллена «Знаменитость», комедии «Образцовый самец», сериале «Секс в большом городе» и других. Кроме того, он является пятикратным обладателем голливудской антипремии в области кино «Золотая малина».

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