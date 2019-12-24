В «Нафтогазе» назвали дату следующей встречи с «Газпромом» по транзиту

Представители «Нафтогаза» и «Газпрома» проведут встречу 26 декабря, чтобы окончательно согласовать договор по транзиту газа в Европу. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в своем Facebook.

«Мы уже успели выполнить «домашнее задание»: подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. 26 декабря команды «Нафтогаза» и «Газпрома» встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект», — написал он на своей странице в соцсети.

Ранее в этот же день министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что за пять лет транзита газа из России страна получит $15 млрд.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о том, что Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на ближайшие пять лет. Также он отметил, что информация о контрактах на прямую поставку газа, заключенных с Украиной, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности, поскольку этот вопрос будет решаться после Нового года. Кроме того, Козак добавил, что все риски, связанные с тарифным регулированием, на себя берет украинская сторона.

Глава правительства Дмитрий Медведев, комментируя достигнутые договоренности, поручил кабмину проследить за их выполнением. По его словам, «это тот компромисс, который нужно было найти».

20 декабря Москва и Киев подписали протокол договоренностей о транзите газа. Украинская сторона подтвердила, что окончательно удастся договориться до конца года, так как 31 декабря заканчивается срок действия 10-летнего соглашения по транзиту.

Согласно протоколу, «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому для российской компании будут забронированы мощности для транзита 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021–2024 годах. При этом транспортировка голубого топлива в течение пяти лет будет осуществляться по фиксированной цене.

Кроме того, документ включает договоренности о выплате «Газпромом» украинской компании $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от других исковых претензий. В том числе Украина пойдет на мировое соглашение по антимонопольным претензиям на $7,4 млрд.