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На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

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Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
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За пять лет транзита газа из России Украина получит $15 млрд. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи (в Минске 20 декабря. — Ред.), это более $3 млрд по арбитражу + ориентировочно $3 млрд за транзит на год в течение пяти лет», — написал он в своей колонке в украинском издании «Экономическая правда».

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Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о том, что Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на ближайшие пять лет. Также он отметил, что информация о контрактах на прямую поставку газа, заключенных с Украиной, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности, поскольку этот вопрос будет решаться после Нового года. Кроме того, Козак добавил, что все риски, связанные с тарифным регулированием, на себя берет украинская сторона.

Глава правительства Дмитрий Медведев, комментируя достигнутые договоренности, поручил кабмину проследить за их выполнением. По его словам, «это тот компромисс, который нужно было найти».

20 декабря Москва и Киев подписали протокол договоренностей о транзите газа. Украинская сторона подтвердила, что окончательно удастся договориться до конца года, так как 31 декабря заканчивается срок действия 10-летнего соглашения по транзиту.

Согласно протоколу, «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому для российской компании будут забронированы мощности для транзита 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021–2024 годах. При этом транспортировка голубого топлива в течение пяти лет будет осуществляться по фиксированной цене.

Кроме того, документ включает договоренности о выплате «Газпромом» украинской компании $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от других исковых претензий. В том числе Украина пойдет на мировое соглашение по антимонопольным претензиям на $7,4 млрд.

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