Мосгорсуд продлил арест Уилана до 29 марта

Мосгорсуд продлил до 29 марта срок ареста гражданина нескольких государств Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже. Такое решение принял судья Андрей Расновский.

Заседание шло в закрытом режиме в связи с секретностью дела, передает ТАСС.

Уилана, обладающего гражданствами США, Ирландии и Канады, а также британским подданством, задержали 28 декабря 2018 года. В ФСБ уточнили, что его арестовали во время шпионской акции. В отношении американца возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фабула дела не раскрывается из соображений секретности. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

23 августа во время заседания суда Уилан пожаловался на самочувствие, ему вызвали «скорую», однако врачи отказались госпитализировать его ввиду отсутствия на то оснований. Сам американец в зале суда заявил, что травму ему нанесли в СИЗО, а к заседанию он не был готов. В тот же день американское посольство запросило срочный консульский доступ к нему. 30 августа следствие предъявило американцу окончательное обвинение в шпионаже.

17 октября пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения следствия, заявив, что факт шпионской деятельности Уилана хорошо задокументирован. Кроме того, по ее словам, представители США в ходе рабочих контактов с Москвой ни разу не оспаривали этот факт.

23 октября палата представителей конгресса США приняла не имеющую обязательной силы резолюцию, призывающую российские власти либо предоставить доказательства противоправных действий со стороны Пола Уилана, либо освободить его.