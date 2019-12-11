В ОНК подтвердили соблюдение прав американца Уилана в СИЗО

Права гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, не нарушаются в следственном изоляторе, сообщили 10 декабря в столичной Общественной наблюдательной комиссии.

Таким образом правозащитники подтвердили слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который на переговорах с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Уилан ведет себя вызывающе, однако за его здоровьем регулярно наблюдают врачи.

«Несмотря на негатив и попытки нарушения правил распорядка со стороны Уилана, его законные права (в том числе на медпомощь) в учреждении не нарушаются», — написали представители комиссии в Twitter.

Уилана задержали 28 декабря 2018 года по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Подробности дела не раскрывается из соображений секретности, но известно, что американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. По информации издания «Коммерсант», российские спецслужбы начали слежку за Уиланом еще в 2007 году.

23 августа во время заседания суда Уилан пожаловался на самочувствие, ему вызвали скорую помощь, но врачи не нашли оснований для госпитализации. Сам он настаивает, что травму ему нанесли в СИЗО.