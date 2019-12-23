СК попросил продлить арест экс-сенатора Арашукова до 30 января

Следственный комитет России подал ходатайство о продлении ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля до 30 января 2020 года. Об этом 23 декабря сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя Басманного суда Москвы Ирину Морозову.

«Следствие просит продлить срок содержания под стражей Арашуковых до 30 января 2020 года», — сказала она.

Заседание по делу Арашуковых состоится 26 декабря.

Сенатор от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации, а позднее арестован и помещен в СИЗО. Генпрокурор Юрий Чайка зачитал ему протокол о снятии с него неприкосновенности.

По данным следствия, Рауф Арашуков причастен к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова. В общей сложности Арашукову предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора — Рауль Арашуков. По версии следствия, он причастен к хищениям газа компании «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

В марте суд временно отстранил Арашукова-младшего от занимаемой им ранее должности.

22 октября полиция задержала двоюродного брата экс-сенатора Беслана и брата супруги его отца Ахмеда Коцбу, занимающего должность замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь». 25 октября Ленинский районный суд Ставрополя арестовал Коцбу до 22 декабря.

18 декабря были задержаны четыре инженера-метролога, которые, по версии следствия, вносили изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им деньги за похищенный газ.