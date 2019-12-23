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СК попросил продлить арест экс-сенатора Арашукова до 30 января

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Следственный комитет России подал ходатайство о продлении ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля до 30 января 2020 года. Об этом 23 декабря сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя Басманного суда Москвы Ирину Морозову.

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«Следствие просит продлить срок содержания под стражей Арашуковых до 30 января 2020 года», — сказала она.

Заседание по делу Арашуковых состоится 26 декабря.

Сенатор от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации, а позднее арестован и помещен в СИЗО. Генпрокурор Юрий Чайка зачитал ему протокол о снятии с него неприкосновенности.

По данным следствия, Рауф Арашуков причастен к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова. В общей сложности Арашукову предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора — Рауль Арашуков. По версии следствия, он причастен к хищениям газа компании «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

В марте суд временно отстранил Арашукова-младшего от занимаемой им ранее должности.

22 октября полиция задержала двоюродного брата экс-сенатора Беслана и брата супруги его отца Ахмеда Коцбу, занимающего должность замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь». 25 октября Ленинский районный суд Ставрополя арестовал Коцбу до 22 декабря.

18 декабря были задержаны четыре инженера-метролога, которые, по версии следствия, вносили изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им деньги за похищенный газ.

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