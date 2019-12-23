Арашуковы отказались сидеть в камерах с террористами

Бывший советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и его сын, экс-сенатор Рауф Арашуков, заявили, что не хотят находиться в СИЗО «Лефортово» в камере с обвиненными в терроризме. Об этом они заявили членам ОНК Москвы в понедельник, 23 декабря.

Как сообщил корреспондент «Известий», арестованный экс-сенатор и его отец видят в таких людях угрозу своей безопасности. Помимо этого, Рауф Арашуков пожаловался, что не может покупать в тюремном ларьке необходимое количество воды. В частности, заключенным не разрешается покупать больше 30 бутылок объемом 1,5 л в месяц.

Администрация СИЗО пояснила, что Роспотребнадзор установил, что вода в кранах камер отвечает всем санитарным нормам, а ограничение на количество воды вызвано правилами внутреннего распорядка: вес вещей и продуктов питания в камере не должен превышать 50 кг. Соответственно, добавили в администрации изолятора, Арашуков может покупать больше воды, но при соразмерном сокращении у себя еды.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации, а позднее арестован и помещен в СИЗО. Генпрокурор Юрий Чайка зачитал ему протокол о снятии с него неприкосновенности.

По данным следствия, Рауф Арашуков причастен к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. В общей сложности Арашукову предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора — Рауль Арашуков. По версии следствия, он причастен к хищениям газа компании «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

В марте суд временно отстранил Арашукова-младшего от занимаемой им ранее должности.

В июне Рауф Арашуков жаловался на условия существования в СИЗО «Лефортово». По его словам, в изоляторе происходят психологические пытки и мучения, отчего он напоминает концлагерь.