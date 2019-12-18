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В ОНК сообщили о принудительном кормлении голодающего Шестуна

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Голодающего экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна начали принудительно кормить в следственном изоляторе. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников в среду, 18 декабря.

Как он пояснил, это вынужденный шаг, призванный не допустить смерти арестанта.

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«Медики делают всё возможное, чтобы поддерживать его ослабленный голодовкой организм и не допустить смерти», — цитирует Мельникова «РИА Новости». По словам секретаря ОНК, выход из длительной голодовки будет тяжелым, но принудительное кормление призвано исключить летальный исход.

Медицинские манипуляции проводятся по назначению лечащего врача, за здоровьем бывшего чиновника пристально следят сотрудники прокуратуры.

11 декабря Шестуна направили на интенсивную терапию после голодовки в СИЗО. Она не подразумевает принудительное питание, в нее входит динамическое наблюдение врачами. Неделю назад состояние главы района оценивалось как стабильное.

Александр Шестун был арестован в июне 2018 года. В предъявленном обвинении говорится о двух эпизодах: выделении земельных участков под строительство торгового центра в деревне Борисово с 2008 по 2014 год и получении взятки на сумму 9,9 млн рублей «за общее покровительство». Сам фигурант не признает свою вину.

Сотрудники Генпрокуратуры в ходе расследования обнаружили у Шестуна автопарк на 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. 565 из них оформлены на подконтрольные бывшему главе района 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

В ноябре Генпрокуратура подала новый иск об изъятии имущества у Шестуна. В нем заявлено еще 858 объектов недвижимости и один автомобиль. Имущество оформлено в период с 2006 по 2016 год на 25 физических и 20 юридических лиц.

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