Не по годам: как подмосковный чиновник получил 14 лет за 14 млрд

Экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова приговорили к 14 годам лишения свободы за коррупционные преступления. Но эксперты сомневаются, что бывший чиновник отбудет назначенный срок полностью и не выйдет на свободу по УДО. А из 14 млрд рублей, в хищении которых обвиняется Алексей Кузнецов, реально компенсировать лишь около 150 млн. Тем временем его жена Жанна Булах скрывается за границей и продолжает владеть недвижимостью на €100 млн. По мнению специалистов, из-за махинаций экс-министра и его подельников Подмосковье потеряло больше, чем получит даже в случае возврата всей похищенной суммы: десять лет назад 14 млрд рублей составляли значительную часть бюджета региона.

Историческое дело

Басманный суд в понедельник приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Его также обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Именно такого наказания для бывшего чиновника требовало гособвинение.

Алексея Кузнецова признали виновным во всех инкриминируемых деяниях: десяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере, девяти эпизодах растраты имущества и трех эпизодах легализации денежных средств. Нанесенный им ущерб оценили в более чем 14 млрд рублей.

В ходе прений сторон прокурор Амалия Устаева заявила: хоть дело Алексея Кузнецова ушло на задний план на фоне коррупционных скандалов последнего времени, его деяния от этого не стали менее общественно опасными. Представитель гособвинения даже выразила уверенность, что они войдут в историю российской криминалистики, потому что бывший министр финансов Подмосковья обанкротил целый регион.

В своем последнем слове Алексей Кузнецов извинился и заявил, что глубоко раскаивается в содеянном. Экс-чиновник признал вину и рассчитывал на особый порядок рассмотрения дела в суде в надежде на более мягкое наказание. Однако в этом ему отказали, сославшись на то, что он так и не компенсировал ущерб.

Адвокат бывшего министра финансов Подмосковья Константин Карев после окончания суда заявил, что защита намерена обжаловать приговор, т.к. считает его «не очень справедливым». По его словам, ранее фигурантам аналогичных дел назначалось более мягкое наказание.

По десять лет на эпизод

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что приговор соответствует тяжести совершенного преступления.

— Это дело — пример для других, оно очень показательное в качестве профилактической меры. Тяжко ему будет в нашей тюрьме, особенно после Франции. Алексей Кузнецов стал одним из первых ярких коррупционеров начала тысячелетия, — сказал он «Известиям».

Адвокат правительства Московской области Екатерина Туфан также считает вынесенный Алексею Кузнецову приговор адекватным, с учетом того что ему вменялось 22 эпизода, за каждый из которых предусмотрено наказание в виде десяти лет лишения свободы. Эксперт объяснила, что по российскому законодательству максимальный срок наказания по совокупности преступлений такого уровня не должен превышать 15 лет, сколько бы эпизодов в деле ни было.

14-14 Фото: Global Look Press

А вот адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов уверен, что экс-министр не отсидит весь назначенный ему судом срок.

— Как известно, у него была возможность всё спрятать и реализовать похищенные средства. А с такими деньгами люди долго не сидят. Думаю, у него обнаружится, а потом и подтвердится какая-нибудь болезнь, которая потребует освобождения из мест лишения свободы. Если говорить об условно-досрочном освобождении, Алексею Кузнецову достаточно будет отсидеть половину срока. Препятствовать в получении УДО ему никто не будет, даже если он не погасит весь ущерб, — пояснил он «Известиям».

Имущество на продажу

По словам Екатерины Туфан, компенсировать нанесенный Подмосковью ущерб планируется за счет арестованного имущества экс-министра и других фигурантов дела.

— В настоящий момент лично Алексеем Кузнецовым ничего не возмещено. В рамках расследования этого уголовного дела арестовали его личное имущество на территории РФ — квартиру на Рублевском шоссе и семикомнатную квартиру на Остоженке, стоимостью 120 млн рублей. Обе будут реализованы в счет погашения гражданских исков. Также были арестованы девять земельных участков и дом в Одинцовском районе. В общей сложности всё это имущество оценивается в 140–150 млн рублей, — пояснила Екатерина Туфан.

Адвокат отметила, что в рамках вынесенного год назад приговора в отношении супруги Кузнецова Жанны Булах было арестовано и ее имущество — на сумму около €100 млн. Это два отеля в Куршевеле, квартира в Париже площадью 600 кв. м, вилла в Сан-Тропе и несколько квартир в Швейцарии. Работа с иностранными государствами по этой недвижимости еще продолжается.

— Кроме того, у осужденного бывшего замминистра финансов Валерия Носова арестовано две квартиры, рыночная стоимость которых составляла 170 млн рублей. Их реализовали за 161 млн. А сейчас специалистами Третьяковской галереи проводится оценка ценности изъятых у Носова картин, — рассказала Екатерина Туфан.

В назидание другим

Эксперты подчеркнули, что для Подмосковья середины нулевых похищенные Кузнецовым 14 млрд рублей — огромная сумма.

— Это становится очевидным, если вспомнить, что в то время весь бюджет региона был в пределах 250–300 млрд. А тот факт, что он занимался мошенничеством именно с ЖКХ и госимуществом, объясняется меньшей прозрачностью этих сфер по сравнению, например, со здравоохранением и образованием, — пояснила «Известиям» главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич.

С тех пор бюджет Московской области существенно увеличился, поэтому 14 млрд рублей компенсации — не такая принципиальная для него сумма, отметил профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин. Использовать поступления было бы целесообразно на решение многочисленных инфраструктурных проблем региона — например, переоборудование дорог и системы ЖКХ, отметил эксперт.

Антикоррупционный маховик набирает обороты, причем качественные, неприкасаемых больше нет, отметил депутат Госдумы Анатолий Выборный. Подобные дела расследовались и в отношении экс-губернаторов Тульской и Сахалинской областей, напомнил он.

— 2000-е годы были непростым временем, платить налоги считалось дурным тоном. Обличенные властью чиновники могли позволить себе личные самолеты, вертолеты, автопарк дорогих автомобилей, дачи с охранной. Сейчас всё изменилось — и на государственном, и на муниципальном уровне, — заявил «Известиям» Анатолий Выборный.

Напомним, помимо экс-министра фигурантами уголовного дела по фактам мошенничества, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и растраты стали еще шесть человек: бывший первый замминистра финансов региона Валерий Носов, супруга Алексея Кузнецова Жанна Булах, его сестра — экономист ООО «НЭС-Финанс» Елена Кузнецова, экс-руководитель «Мособлтрастинвеста» Владислав Телепнев, бывший гендиректор «Русской инвестиционной группы» Дмитрий Котляренко и экс-глава ОАО «ИКМО» Дмитрий Демидов.

В настоящее время Жанна Булах и Дмитрий Котляренко, в отношении которых был вынесен заочный приговор, скрываются в США. И от компетентных органов этой страны уже получен ответ о невозможности экстрадиции обвиняемых.