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В МВД констатировали рост подростковой жестокости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Сергей Кравчук заявил, что подростки становятся все более жестокими несмотря на то, что преступность среди них заметно снизилась.

«За последние десять лет подростковая преступность сократилась в два раза. В то же время, как мы отмечали, возрастает жестокость, агрессия несовершеннолетних», — приводит ТАСС его слова на заседании в Общественной палате.

В ноябре в МВД заявили, что с января по сентябрь текущего года от различных преступлений погибли 18,3 тыс. человек — по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом число жертв сократилось на 6,4%. Более половины преступлений составили хищения чужого имущества: мошенничества, кражи, грабежи и разбои.

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