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В Англии подсчитали количество детей-бандитов

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Фото: TASS/Zuma
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Около 27 тыс. проживающих в Англии детей от 10 до 17 лет считают себя членами преступных группировок. Об этом сообщили в региональной комиссии по делам несовершеннолетних.

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Как сообщает BBC News, банды используют изощренные способы вербовки несовершеннолетних, а затем силой принуждают их остаться. Особенно уязвимы к манипуляциям дети с неустойчивой психикой и те, кто подвергается насилию в семье.

Всего английская комиссия по делам детей насчитала 313 тыс. несовершеннолетних, которые лично знакомы с членами какой-либо банды. Из них 34 тыс. английских детей становились жертвами преступников.

28 февраля в Пензе восьмерых членов преступной группы в возрасте от 17 до 28 лет приговорили к лишению свободы за незаконный сбыт наркотиков, а также за покушение на сбыт в крупном и особо крупном размерах. Преступная группа, в которую входили жители Ульяновской, Самарской и Пензенской областей, была основана в сентябре 2017 года.

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