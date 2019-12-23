Манифестанты подожгли фаеры в метро Парижа

В ходе протестов в Париже в понедельник, 23 декабря, манифестанты зажигали фаеры и дымовые шашки в вестибюле станции метро, сообщает BFMTV.

По данным телеканала, в несогласованной акции приняли участие несколько сотен человек — члены французских профсоюзов CGT, FO, Solidaires, FSU. Они выступали с призывами продолжить акции протеста против пенсионной реформы во время рождественских каникул в стране.

Затем участники акции спустились в вестибюль станции метро Гар де Льон, где использовали фаеры и дымовые шашки, из-за чего эскалаторы были на некоторое время приостановлены, а входы в метро закрыты.

Общенациональная забастовка против пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря.

8 декабря премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что власти намерены довести пенсионную реформу до конца, так как «если власти Франции не проведут эту реформу сегодня, то в будущем это сделает кто-то другой, но в более жесткой форме». 11 декабря он рассказал, что реформа направлена на уважение интересов каждого гражданина и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.

Реформа предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. В результате размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов. Согласно новой системе представители ряда профессий, в числе которых оперные артисты, юристы и моряки, лишаются привилегий. Кроме того, фактически вырастет и возраст выхода на пенсию с нынешних 62 лет до 64. Это связано с тем, что из-за нововведений выходить на пенсию в 62 года станет невыгодно, хотя и не запрещено.