Разрешение ФРГ на прокладку «Северного потока – 2» потребуется до апреля

Разрешение Федерального ведомства судоходства и гидрографии Германии (BSH) на прокладку газопровода «Северный поток-2» в зимние месяцы распространяется на период с января по апрель, с мая новые разрешения не требуются, заявил 23 декабря «РИА Новости» глава отдела по вопросам морского регулирования ведомства Нико Нольте.

«Я исхожу из того, что апрель этим решением тоже охвачен. Мы в разрешении не перечислили месяцы, но сказали, что прокладка возможна вне летних месяцев (май-сентябрь). Поэтому я исхожу из того, что апрель таким образом тоже охвачен. Летние месяцы и так согласованы, это было сделано решением от 2018 года», — пояснил он.

Представителю BSH также задали вопрос, связана ли необходимость получения дополнительного разрешения компанией Nord Stream 2 с тем, что власти Дании поздно дали разрешение на работы в своих водах, на что Нольте отказался отвечать «детально», отметив, что событие, вызвавшее необходимость продлевать работы на зимние месяцы, «произошло вне экономической зоны Германии».

Ранее в этот же день BSH одобрило заявку на прокладку трубопровода «Северный поток – 2» в зимние месяцы. Речь идет об отрезке в 16,5 км. Заявка на работы была направлена компанией Nord Stream 2 еще 23 сентября.

23 декабря правительство Германии выразило уверенность в успешном завершении проекта трубопровода. В кабинете министров отметили, что позиция властей по отношению к газопроводу не изменилась, и выразили уверенность в том, что введенные американские санкции не помешают его реализации.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». По данным минфина Соединенных Штатов, санкции вступили в силу с момента подписания документа. Какие именно корпорации попали под санкции, пока не сообщалось. В течение 60 дней госсекретарь и глава минфина США должны представить свои предложения по этому вопросу.

В тот же день Allseas, трубоукладчик «Северного потока – 2», объявила о приостановке работы, что подтвердила компания-подрядчик Nord Stream 2.

30 октября Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство газопровода и заявило, что «Северный поток – 2» будет проложен на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря, чтобы обеспечить прямые поставки газа в Европу. Большинство стран Евросоюза поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония и США.