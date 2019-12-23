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МЧС обследует лед Амура перед международными хоккейными матчами

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В Благовещенске на реке Амур идет подготовка к международным матчам по хоккею «Кубок Содружества». Инспекторы ГИМС пробурили семь лунок для измерения толщины льда реки.

Как сообщают в областном министерстве спорта, замеры проводились уже дважды. В последний раз они показали, что толщина ледового покрова составляет от 47 до 68 см. Этого достаточно для того, чтобы на лед смогла зайти техника для расчистки, однако прогнозируемые морозы позволят льду нарастить еще большую толщину, пишет Амурская Служба Новостей.

Сейчас на ледовое полотно допускается гусеничный транспорт массой не более 20 т и колесный транспорт весом не более 10 т. Для измерения грузоподъемности и толщины льда в местах планируемой установки трибун, коробки и стоянки техники пробурили несколько лунок.

Международные соревнования по хоккею «Кубок Содружества» пройдут с 15 по 18 января. Болельщики, которые останутся на берегу, смогут посмотреть трансляцию на больших экранах на пересечении улиц Мухина и Краснофлотской, а также на площади Ленина.

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