Шорт-трекист Виктор Ан пропустит чемпионат России

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан пропусти чемпионат России в многоборье. Об этом сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев РФ.

«Это связано с обострением старой травмы колена», -— отмечает в четверг, 19 декабря, «РИА Новости».

Первенство состоится в Коломне 20-22 декабря.

В ноябре стало известно о планах спортсмена вернуться к соревнованиям на этапе Кубка мира в Шанхае. В сентябре 2018 года глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки.

Ан собирается принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. 34-летний спортсмен является самым титулованным шорт-трекистом в истории.