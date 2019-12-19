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Шорт-трекист Виктор Ан пропустит чемпионат России

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан пропусти чемпионат России в многоборье. Об этом сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев РФ.

«Это связано с обострением старой травмы колена», -— отмечает в четверг, 19 декабря, «РИА Новости».

Первенство состоится в Коломне 20-22 декабря.

В ноябре стало известно о планах спортсмена вернуться к соревнованиям на этапе Кубка мира в Шанхае. В сентябре 2018 года глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки.

Ан собирается принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. 34-летний спортсмен является самым титулованным шорт-трекистом в истории.

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