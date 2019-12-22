Кубок мира по снегоходному фристайлу прошел в Москве

В Москве прошел Кубок мира по снегоходному фристайлу Storm Riders World Сup. Это первый в истории турнир подобного уровня.

Престижную аллею Лужников превратили в 120-метровую площадку с гигантскими пролетами, где райдеры показывали зрелищные трюки.

Спортивный праздник на территории олимпийского комплекса продлится до 30 декабря.