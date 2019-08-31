В Испании прошел турнир по постройке живых пирамид

Сила, ловкость и чувство равновесия — всё, что им необходимо для победы. Фестиваль святого Феликса — на главной площади городка Вильяфранка-дель-Пенедес в Испании. Цель состязания — возвести как можно более сложную и высокую башню. Некоторые живые сооружения могут достигать до 10 человеческих этажей.

Построить пирамиду — только полдела, ее еще нужно разобрать. Лишь в этом случае команде засчитывается победа. Традиция восходит к XVIII веку и считается нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.