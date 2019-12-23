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«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма про Умку

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Фото: youtube.com
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Киностудия «Союзмультфильм» представила новый мультфильм «Умка на елке». Лента доступна на официальном YouTube-канале студии.

Как рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе киностудии 23 декабря, это третья часть мультфильма «Умка». В ней рассказывается о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений, а также о добром отношении к животным. Представитель киностудии подчеркнул, что эта лента станет логичным завершением трилогии об Умке.

В «Союзмультфильме» уточнили, что автором сценария новой серии стала Мария Богданова, а режиссером — Александр Воробьев. В озвучке мультфильма приняли участие актриса Лариса Брохман, а также народная артистка России Лариса Долина, исполнившая знаменитую «Колыбельную медведицы», отмечает «Федеральное агентство новостей».

Первая и вторая части мультфильма вышли в 1969 и 1970 годах. Первый мультфильм о белом медвежонке рассказывает о знакомстве с окружающим миром, а во второй повзрослевший герой отправляется в путешествие. В третьей Умка возвращается домой, отмечает телеканал «360». Как сообщает «Газета.ру», третья часть мультика вышла к 50-летию оригинального «Умки».

14 декабря сообщалось, что «Союзмультфильм» представил третью часть мультфильма «Умка». По словам замминистра культуры Павла Степанова, «Умка» не стареет, несмотря на то что прошло уже почти 50 лет с момента создания фильма».

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