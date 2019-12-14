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«Союзмультфильм» представил продолжение «Умки»

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Фото: instagram.com/soyuzmultfilm.official
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Премьера третьей части мультфильма «Умка» прошла на киностудии «Союзмультфильм» в субботу. Об этом 14 декабря сообщает «РИА Новости».

«Мне кажется, «Умка» не стареет, несмотря на то что прошло уже почти 50 лет с момента создания фильма. Мы с тревогой и с надеждой ожидаем реакцию зрителей», — сказал замминистра культуры Павел Степанов на премьере анимационного фильма.

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Он также добавил, что, несмотря на то что «Союзмультфильм» создает и «новые линейки и персонажей», Минкульт намерен способствовать развитию «Умки».

Гендиректор «Союзмультфильма» Юлиана Слащева обратила внимание, что в советское время студия не создавала сериалы.

«От одного до другого фильма иногда могло пройти по два-три года. В нашем случае прошло больше 50 лет. Я считаю, что мультфильм у нас получился. Он такой же трогательный, такой же милый, передает все те же ценности, которые закладывались в «Умку» его создателями 50 лет назад», — сказала она.

Директор студии Борис Машковцев также подчеркнул важность проекта для «Союзмультфильма».

«Умка» — это кино не только про медведей и экологическое мышление, это фильм про семью. «Союзмультфильм» — студия с 80-летней историей, на которой работают династии. И в том числе на «Умке» происходили истории, когда аниматоры нынешнего поколения приходили к своим родителям за благословением, чтобы сделать нового «Умку», — поделился Машковцев.

Ранее 15 ноября стало известно о том, что «Союзмультфильм» планирует выпустить новые серии мультфильма «Ну, погоди!». Всего киностудия выпустит 26 серий, первая из которых выйдет в начале лета 2020 года.

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