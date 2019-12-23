Вторую очередь благоустройства экопарка завершили в Красноярске

В Красноярске завершилась вторая очередь благоустройства экопарка «Гремячая грива». Об этом руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина рассказала на своей странице в Instagram.

По ее словам, второй этап работ предполагал минимальное вмешательство в природу. В парке появились указатели, дополнительное освещение, настил для палаточного городка и деревянные дорожки, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Юлия Верхушина отмечает, что вторая очередь начинается в районе Академии биатлона, на повороте спортивного маршрута к оврагу. В субботу, 21 декабря, по одному из маршрутов прошел первый тестовый выход.

По данным издания, стоимость второй очереди благоустройства экопарка составила 44 млн рублей. Они были выделены из бюджета края.

В конце ноября сообщалось, что в Красноярском крае за десять лет могут появится около 30 особо охраняемых природных территорий.