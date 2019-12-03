Охотники будут водить подростков в экопоходы по нацпарку «Бикин»

Сотрудники национального парка «Бикин» отправятся в этно-экологические экспедиции с подростками из села Красный Яр летом следующего года. Специально для юных удэгейцев подготовили несколько легких маршрутов, чтобы дети увидели разнообразие флоры и фауны родных мест. Нацпарк также поможет закупить новые учебники и построить детский сад в селе.

Среди детских маршрутов наиболее популярны два: «Тропа охотника» и прогулка по урочищу Ульма, куда туристов доставляют на удэгейских лодках (ульмагах. — Ред.), отмечает ИА PrimaMedia. «Проводить экопоходы будут охотники, жители села Красный Яр из числа коренных малочисленных народов в сопровождении профессиональных инструкторов по туризму», — рассказала методист отдела экологического образования национального парка «Бикин» Ирина Канчуга.

Национальный парк «Бикин» — особо охраняемая природная территория на западном макросклоне хребта Сихотэ-Алинь. Общая площадь составляет 1 160 469 га. С 2018 года «Бикин» является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.