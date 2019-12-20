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Порядка 3 тыс. краснокнижных деревьев высадили в нацпарке Сочи

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В Адлерском, Веселовском и Головинском участковых лесничествах высадили 3 тыс. саженцев редких деревьев. Хурма кавказская, гранат, витекс священный занесены в Красную книгу Краснодарского края и России. Деревья вырастили в питомнике Сочинского национального парка. Им по пять лет.

Так, в Адлерском лесничестве теперь растут 1 тыс. саженцев хурмы кавказской. В Веселовском — 500 саженцев граната и 500 саженцев витекса священного. На территории Головинского лесничества 1 тыс. саженцев хурмы кавказской посадили в районе сел Голубая Щель, Солох-Аул и Каткова Щель, сообщает ИА «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу Сочинского нацпарка.

Ранее под Краснодаром в станице Елизаветинской в рамках нацпроекта «Экология» высадили дубы на участке в 9 га. Так, 36 тыс. сеянцев красного дуба теперь растут на территории участкового лесничества. Посадочный материал получили в Белореческом питомнике.

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