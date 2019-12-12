Прямой эфир

Уголовное дело возбудили по факту вырубки леса в нацпарке в Сочи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в Сочинском национальном парке. Ущерб оценивается в 10 млн рублей.

По данным следствия, неизвестные лица уничтожили 43 дерева. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная рубка деревьев в особо крупном размере». Об этом сообщают «Кубанские новости».

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции выявили организованную вырубку леса в Иркутской области. Троих местных жителей задержали во время рейда недалеко от села Тихоновка. В ходе расследования было установлено, что еще 10 жителей участвовали в вырубке леса на других участках. Сотрудники правоохранительных органов вышли на след организатора рубок. Общий ущерб от действий нарушителей превысил 2,5 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 3,5 тыс. елок незаконно вырубили в Красноярском крае
Дело о вырубке новогодних елок возбуждено в Челябинской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019