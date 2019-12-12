Уголовное дело возбудили по факту вырубки леса в нацпарке в Сочи

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в Сочинском национальном парке. Ущерб оценивается в 10 млн рублей.

По данным следствия, неизвестные лица уничтожили 43 дерева. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная рубка деревьев в особо крупном размере». Об этом сообщают «Кубанские новости».

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции выявили организованную вырубку леса в Иркутской области. Троих местных жителей задержали во время рейда недалеко от села Тихоновка. В ходе расследования было установлено, что еще 10 жителей участвовали в вырубке леса на других участках. Сотрудники правоохранительных органов вышли на след организатора рубок. Общий ущерб от действий нарушителей превысил 2,5 млн рублей.